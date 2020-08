Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola va décider ce dossier chaud...

Publié le 1 août 2020 à 10h30 par La rédaction

A la recherche d’un 3e défenseur central, le FC Barcelone souhaite faire revenir Eric Garcia au pays.

Eric Garcia est courtisé par le FC Barcelone qui cherche un 3e défenseur central pour suppléer Gerard Piqué et Clément Lenglet et parce que les performances de Samuel Umtiti, rongé par les blessures, sont insuffisantes. Mais avant de recruter, le Barça devra obligatoirement vendre quelques joueurs. Ce sont notamment Ivan Rakitic, Philippe Coutinho et Samuel Umtiti qui sont poussés vers la sortie, mais qui ne trouvent pas vraiment prenneur pour le moment...

Garcia attend Guardiola

Eric Garcia entretient une relation spéciale avec son entraîneur Pep Guardiola qui n’a pas hésité à le lancer dans le grand bain lorsque l’occasion s’est présentée. Selon le site Goal, Eric Garcia, à qui il ne reste qu’un an de contrat, prendrait son temps pour prolonger et attendrait surtout de savoir si Guardiola prolongera, lui aussi, son aventure mancunienne au-delà de 2021. Le jeune défenseur espagnol peut également prendre en compte le fait que Manchester City officialisera certainement l’arrivée du jeune Nathan Aké dans les prochains jours.