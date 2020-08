Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un deal à 111M€ pour ce dossier XXL de Zidane ?

Publié le 1 août 2020 à 16h00 par A.D.

Selon nos informations, le Real Madrid veut s'attaquer à Jadon Sancho lors du mercato estival. Alors que Manchester United serait également sur les traces de sa pépite, le Borussia Dortmund voudrait boucler une opération de plus de 111M€, mais serait prêt à faire un geste pour en finir au plus vite.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane compte se tourner vers Jadon Sancho pour renforcer son attaque cet été. Toutefois, le coach du Real Madrid aurait un adversaire de taille sur ce dossier : Manchester United. En effet, les Red Devils voudraient également s'attacher les services de Jadon Sancho et seraient même dans une position idéale. D'après la presse britannique, Zinedine Zidane serait sur le point d'être battu par Ole Gunnar Solskjaer, proche de rafler la mise.

Le BVB exigerait 111M€ pour Jadon Sancho, mais...