Mercato : Une annonce imminente pour l'avenir d'Ibrahimovic ?

Publié le 1 août 2020 à 17h20 par B.C.

Lié au Milan AC jusqu'à la fin de la saison, Zlatan Ibrahimovic ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Cependant, une annonce pourrait clarifier sa situation dès ce samedi soir.