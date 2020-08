Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour Leonardo dans le dossier Ndombele ?

Publié le 1 août 2020 à 16h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour ce mercato estival 2020, Tanguy Ndombele a réalisé une première saison décevante du côté de Tottenham. Et la concurrence pourrait bien être colossale dans ce dossier pour les Parisiens…

Tanguy Ndombele n’a pas donné satisfaction cette saison. Arrivé l’été dernier à Tottenham contre 60M€, soit le transfert le plus cher de l’histoire de Spurs, le milieu de terrain français a réalisé une première saison décevante en Premier League. Avec 2 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues, l’international français n’a pas été très décisif, en plus d’accumuler des prestations plutôt moyennes au fil de la saison. Dans le viseur du PSG, le milieu récupérateur aurait beaucoup de prétendants…

L’Inter, le Bayern et le Barça dans la course ?