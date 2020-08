Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une pépite de Villas-Boas ouvre la porte à un départ !

Publié le 1 août 2020 à 23h15 par La rédaction

Barré au poste de gardien de but, Ahmadou Dia, jeune espoir de l’OM, ne devrait pas rester cet été au sein du club phocéen.

Ces dernières années, très peu de jeunes ont réussi à s’imposer au sein de l’OM. Une réalité que souhaite dorénavant éviter le club phocéen en favorisant davantage le centre de formation. C’est le cas avec l’émergence de certains joueurs comme Boubacar Kamara qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous André Villas-Boas, et récemment Marley Aké. Toutefois, ses deux joueurs ne représentent qu’une minorité car la plupart des minots de l’OM doivent partir du club phocéen afin de s'aguerrir. C’est le cas d’Ahmadou Dia, jeune gardien qui a signé pro il y a un an. Présent dans le groupe d'AVB l’année dernière, le jeune portier n’a pas été appelé pour les stages de pré-saison par André Villas-Boas. Une indication qui pousse Ahmadou Dia à partir en prêt comme il l’a expliqué…

« Ils sont ouverts à cette idée »