Mercato - PSG : Leonardo tente un coup énorme à 30M€ !

Publié le 1 août 2020 à 19h30 par B.C. mis à jour le 1 août 2020 à 19h34

À la recherche d'un milieu de terrain, le PSG a transmis une offre au Bayern Munich pour Thiago Alcantara, qui devrait changer de club durant le mercato estival.

Si aucun départ n'est pour le moment à signaler dans l'entrejeu du PSG, cela n'empêche pas Leonardo de s'intéresser à plusieurs milieux de terrain de renom. Depuis plusieurs mois, les pistes se multiplient à ce poste, preuve que l'Italo-Brésilien compte bien renforcer ce secteur de jeu qui a si longtemps fait défaut au PSG. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, Sergej Milinkovic-Savic est la priorité du directeur sportif parisien, un intérêt que voit d'un bon œil le milieu serbe, déjà annoncé sur les tablettes du club de la capitale l'été dernier. Néanmoins, la Lazio Rome n'a pas l'intention de brader son joueur, de quoi compliquer ce dossier en pleine crise du coronavirus. Il sera donc difficile pour Leonardo de s'attacher les services de Milinkovic-Savic, d'autant qu'à Doha, on lorgne sur un autre milieu, à savoir Ismaël Bennacer (Milan AC) d'après le10Sport.com. Mais là aussi, il faudra batailler pour récupérer l'international algérien. De quoi inciter le PSG à regarder ailleurs...

Le PSG tente sa chance pour Thiago Alcantara

Et le club parisien pourrait se tourner vers une piste de renom selon nos informations. En effet, Leonardo aurait dégainé une offre de transfert au Bayern Munich pour Thiago Alcantara. À 29 ans, le milieu de terrain espagnol ne devrait pas rester en Bavière cet été, de quoi attirer les convoitises de plusieurs cadors européens. Liverpool ou encore le FC Barcelone seraient à l'affût sur le milieu de terrain, estimé à environ 30M€ par sa direction. D'après nos sources, le montant proposé par le PSG approche justement ce montant. Les pourparlers sont en cours entre les différentes parties, et le Bayern Munich est déjà prêt à tourner la page Thiago Alcantara, recruté il y a 7 ans par Pep Guardiola.

Le Bayern Munich ouvert à son départ