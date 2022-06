Foot - Mercato

Pochettino, Scamacca, Witsel… Toutes les infos mercato du 15 juin

Publié le 15 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Départ imminent pour Pochettino et son staff

L'Equipe et Le Parisien confirment dans leurs colonnes du jour qu'un accord de séparation a été trouvé entre la direction du PSG et le clan Mauricio Pochettino, et l'entraîneur argentin ainsi que son staff vont donc être limogés à un an de la fin de leur contrat dans la capitale. Une opération va coûter un total de 15M€ à la direction du PSG, qui pourrait ensuite se concentrer pleinement sur le choix de son futur entraîneur.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG met 35M€ sur la table pour Scamacca

Selon les révélations de Sky Italia , Luis Campos multiplie les négociations en coulisses avec l’agent de Gianluca Scamacca (23 ans), le buteur de Sassuolo, et une offre de 35M€ + bonus a été formulée par le conseiller sportif du PSG. Toutefois, Sassuolo réclame plutôt 50M€ pour envisage un départ de Scamacca.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM a trouvé son nouveau directeur du football

La presse italienne et La Provence annoncent ce mercredi que Pablo Longoria a enfin trouvé l'heureux élu pour venir reprendre le poste de directeur du football de l'OM : il s'agit de Javier Ribalta, qui a quitté son poste de directeur technique de Parme le 29 mai dernier



Pour plus d'informations, cliquez ici

Axel Witsel se prononce sur une arrivée à l'OM

Comme le10sport.com vous l'a révélé, Axel Witsel est courtisé par l'OM et se montre très réceptif à ce point de chute. Le futur ex-milieu de terrain du Borussia Dortmund a d’ailleurs évoqué la piste marseillaise mardi soir en zone mixte après la victoire de la Belgique sur la pelouse de la Pologne, en Ligue des Nations (1-0) : « L’OM ? Il y a des contacts, mais je ne peux pas en dire plus », a expliqué Axel Witsel.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Frenkie De Jong répond à ses prétendants