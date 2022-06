Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Frenkie De Jong sur son transfert

Publié le 15 juin 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Toujours en proie à des problèmes économiques, le FC Barcelone pourrait bien se séparer de Frenkie De Jong cet été afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Un transfert du Néerlandais fait ainsi de plus en plus parler. Toutefois, du côté de De Jong, un départ du Barça ne semble clairement pas être à l’ordre du jour pour le moment.

Où jouera Frenkie De Jong la saison prochaine ? Aujourd’hui au FC Barcelone, le Néerlandais compte beaucoup aux yeux de Xavi. Toutefois, chez les Blaugrana, il y a la réalité sportive et la réalité économique. Et cette dernière pourrait bien prendre le dessus sur l’autre. En effet, afin d’éponger ses dettes et pouvoir recruter cet été, Joan Laporta pourrait se résoudre à se séparer de Frenkie De Jong. De quoi intéresser du beau monde comme le PSG et surtout Manchester United, où Erik ten Hag voudrait retrouver son ancien protégé à l’Ajax Amsterdam.

« Je suis déjà dans le plus grand club du monde »