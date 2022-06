Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le coup de fil du Barça a tout changé pour Di Maria

Publié le 15 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Désormais agent libre depuis l’expiration de son contrat au PSG, Angel Di Maria semblait promis à la Juventus avec qui il aurait trouvé un terrain d’entente que ce soit au niveau de la durée de son contrat ou de son salaire. Cependant, les sirènes du FC Barcelone auraient eu raison de Di Maria.

Le samedi 21 mai dernier, Angel Di Maria faisait, non sans émotion, ses adieux au Parc des princes à un public qu’il côtoyait depuis sept longues années et son arrivée en 2015 en provenance de Manchester United. Et maintenant ? Du haut de ses 34 ans, Angel Di Maria aurait pour but de se lancer un ultime challenge en Europe, de seulement une saison, avant de potentiellement finir sa carrière au sein de l’élite du football argentin et pourquoi pas à Rosario Central comme il l’a laissé entendre au début du mois de juin au micro d’ ESPN Argentina . « Je me vois bien jouer à Central, c’est un de mes souhaits. Tous n’ont pas le souhait d’aller en Europe (ndlr les joueurs argentins) mais je l’ai eu et j’aimerais revenir » . Mais dans l’immédiat, quel sera le prochain club de Di Maria ? Celui qui est surnommé El Fideo semblait être bien parti pour s’engager en faveur de la Juventus. Néanmoins, et ce bien qu’un accord sur la durée du contrat et sur la question salariale ait été trouvé entre les décideurs de la Juventus et le clan Di Maria, il ne faudrait plus vraiment s’attendre à témoigner d’une arrivée libre de tout contrat de l’Argentin dans le Piémont selon le Corriere dello Sport.

Di Maria d’accord avec la Juventus, mais attend l’offre du Barça pour signer son contrat en Catalogne !