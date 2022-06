Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria défie la Ligue 1 pour cet international français

Publié le 14 juin 2022 à 15h15 par Axel Cornic

A la recherche d’un remplaçant pour Boubacar Kamara, Pablo Longoria multiplie les pistes et avec Axel Witsel, Jordan Veretout semble l’une de ses pistes principales. Le président de l’OM devra toutefois vite agir, puisque de plus en plus de clubs de Ligue 1 s’intéressent au milieu de l’AS Roma, qui ne rentre plus dans les plans de José Mourinho.

Avec la qualification en Ligue des Champions acquise en toute fin de saison, Jorge Sampaoli a mis la pression sur les dirigeants de l'Olympique de Marseille, réclamant une équipe beaucoup plus fournie. Le milieu est un secteur qui pourrait beaucoup changer au cours des prochaines semaines, puisqu’en plus de le renforcer il faudra pallier le départ de Boubacar Kamara, qui a filé à Aston Villa à la fin de son contrat avec l’OM. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria a activé la piste menant à Axel Witsel, qui quittera le Borussia Dortmund le 30 juin prochain. Le Belge n’est toutefois pas seul, puisqu’en Italie on parle depuis cet hiver d’un intérêt prononcé de l’OM pour Jordan Veretout.

Mercato - OM : Longoria s’engage dans un tout nouveau dossier brûlant ! https://t.co/fQ6IcmQson pic.twitter.com/WTXkLStZbW — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Plusieurs clubs de Ligue 1 auraient approché Veretout