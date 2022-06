Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier chaud est réglé après Tchouaméni

Publié le 15 juin 2022 à 14h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme prévu, le Real Madrid s’apprête à boucler la prolongation de contrat de Vinicius Junior, son attaquant brésilien qui sort d’une saison XXL sous le maillot du club merengue. Une autre bonne nouvelle pour la Casa Blanca après avoir officialisé le transfert d’Aurélien Tchouaméni.

Les bonnes nouvelles s’enchainent au sein du Real Madrid depuis l’échec avec Kylian Mbappé, qui a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG plutôt que de débarquer libre cet été dans la capitale espagnole. En effet, le club merengue a depuis remporté la Ligue des Champions mais a également officialisé ces derniers jours le transfert d’Aurélien Tchouaméni (80M€ + 20M€ de bonus), lui qui était également courtisé par… le PSG ! Et une autre grosse nouvelle mercato va bientôt être annoncée par le Real Madrid.

Mercato - PSG : Mbappé répond à Tchouaméni après son transfert au Real Madrid https://t.co/eiGw8PK69r pic.twitter.com/XUjj2BaOhE — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 15, 2022

Vinicius et le Real ok pour prolonger