Foot - Mercato

Zidane, Skriniar, Correa… Toutes les infos mercato du 14 juin

Publié le 14 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

PSG : Zidane réclame un recrutement colossal au Qatar

Selon les révélations du journaliste Eduardo Inda dans l'émission El Chiringuito , Zinedine Zidane réclamerait trois recrutements XXL pour envisager de débarquer sur le banc du PSG avec plusieurs joueurs de l'équipe de France : Paul Pogba (en fin de contrat avec Manchester United), Ousmane Dembélé (en fin de contrat avec le FC Barcelone) ainsi que Jules Kounde (FC Séville).



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM fonce sur Joaquin Correa

Ces derniers jours, le nom de Joaquin Correa a été évoqué pour renforcer l'attaque de l'OM, et cette piste se confirme. Tuttosport évoque ce mardi une première prise de contact entre l’OM et l'Inter Milan, qui avait recruté l’Argentin en 2022 pour près de 24M€. La tâche de l’OM pourrait bien être facilitée par la situation de l’Inter, qui sera dans l'obligation de vendre durant ce mercato estival, et reste à savoir combien Pablo Longoria sera prêt à investir sur Correa.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG propose un échange pour boucler Skriniar

Le feuilleton Milan Skriniar affole la presse italienne ce mardi ! Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Italia, confirme les échanges entre le PSG et l'Inter Milan pour le défenseur slovaque, et indique que la position du club nerazzurro reste bloquée à 80M€. De son côté, la Gazzetta dello Sport explique que le PSG reste la piste la plus chaude pour Skriniar devant Chelsea. Et enfin, selon les révélations du Corriere dello Sport , le PSG aurait tenté une manoeuvre pour le moins inattendue dans ce dossier en tentant d'inclure Thilo Kehrer dans le deal avec l'Inter Milan pour boucler l'opération Skriniar. En vain.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'ASSE réagit sur le dossier Adil Rami

Malgré un intérêt annoncé de l'ASSE et de son nouvel entraîneur Laurent Battles, qui l'a dirigé ces six derniers mois du côté de Troyes, le club du Forez a nié tout contact avec Adil Rami pour cet été : « Il n’y a eu aucun contact », indique une source de l'ASSE dans les colonnes de Progrès .



Pour plus d'informations, cliquez ici

ASSE : Gomis dit tout sur son retour avorté