Mercato - Real Madrid : Tout est organisé pour le transfert de Tchouaméni

Publié le 14 juin 2022 à 11h15 par La rédaction

Après plusieurs semaines de spéculations autour de la destination d’Aurélien Tchouaméni, le principal intéressé s’est finalement engagé en faveur du Real Madrid. Le joueur de 22 ans débarque jusqu’en 2028 pour la somme de 100M€ bonus compris, et sa présentation aura lieu ce mardi. Un évènement pour lequel les Merengue sont bien préparés.

C’est la fin d’un long feuilleton. Auteur de très bonnes performances avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a fait ses valises, après deux saisons et demie passées sur le Rocher . Le milieu de terrain faisait l’objet d’une lutte entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, et ce sont finalement ces derniers qui ont remporté la mise. Si l’entrejeu madrilène est déjà bien fourni avec Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde et Eduardo Camavinga, le légendaire trio vieillit, et leurs remplaçants étaient cherchés. Recruté pour 100M€ bonus compris, le joueur de 22 ans arrivera en Espagne aujourd’hui, et tout serait déjà prévu pour sa présentation.

Le Real Madrid a un programme bien précis pour Tchouaméni