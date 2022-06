Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel indice confirme l'arrivée de Zidane à Paris

Publié le 14 juin 2022 à 18h45 par Arthur Montagne

La rumeur d'une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG ne cesse de prendre de l'ampleur depuis quelques semaines, surtout du côté de l'Espagne. Et c'est encore de l'autre côté des Pyrénées que vient une nouvelle confirmation. En effet, le technicien français se serait en rendu à Doha en compagnie de son agent, Alain Migliaccio et du préparateur physique Grégory Dupont qui pourrait accompagner Zidane à Paris.

La succession de Mauricio Pochettino ne cesse d'être commentée. Et pour cause, il semble désormais acté que l'Argentin ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine, mais le nom du prochain coach parisien reste incertain. Deux profils se détachent à savoir Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Le premier serait la priorité de Luis Campos tandis que le second est le rêve du Qatar depuis de nombreuses années. Mais alors que l'entraîneur de l'OGC Nice semble être le mieux placé, en Espagne, l'arrivée de Zidane est donnée pour acquise.

Zidane a Doha avec deux proches ?