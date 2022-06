Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Accord en vue pour l’arrivée de Christophe Galtier

Publié le 14 juin 2022 à 20h00 par Thomas Bourseau

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes en toute fin de semaine dernière, Luis Campos n’a toujours pas pu boucler la venue du successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Le conseiller football du club parisien serait pourtant sur le point de parvenir à ses fins avec Christophe Galtier, un dossier annoncé très chaud par le10sport.com vendredi 10 juin.

Lorsque la presse s’enflammait vendredi dernier au sujet d’une arrivée imminente de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur du PSG, véritable rêve des propriétaires qataris comme le10sport.com vous l’a affirmé à plusieurs reprises ces derniers mois, Christophe Galtier était et demeure la piste la plus à même d’aboutir. C’est en effet l’information cruciale que le10sport.com vous dévoilait le 10 juin dernier lorsque Zidane semblait beaucoup se rapprocher du PSG. Et la tendance s’est confirmée au fil des jours jusqu’à devenir un dossier brûlant malgré les informations circulant sur le forcing du PSG pour Zinedine Zidane ou bien la rencontre entre Massimiliano Allegri et Luis Campos.

Incontro a Montecarlo tra #Allegri e #Campos, la foto ha fatto il giro del web. Ma l'allenatore resterà alla #Juve https://t.co/Cpyt05vXzp — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 14, 2022

L’arrivée de Galtier bientôt entérinée ?