Mercato - ASSE : Bafétimbi Gomis dit tout sur son retour avorté à l'ASSE cet hiver

14 juin 2022

Cet hiver, l’ASSE était en quête d’un buteur afin de tenter de se maintenir. Au final, c’est Enzo Crivelli qui a rejoint l’effectif d’Enzo Crivelli, mais il n’était pas la priorité des Verts. Auparavant, il avait notamment été question d’un possible retour de Bafétimbi Gomis à l’ASSE. Cela ne s’est finalement pas fait. L’ancien Stéphanois est d’ailleurs revenu sur ce retour avorté à Geoffroy-Guichard.

De 2002 à 2009, Bafétimbi Gomis a fait le bonheur de l’ASSE. Une belle histoire qui aurait pu se reprendre il y a quelques mois de cela. En effet, cet hiver, le nom de l’international français a circulé chez les Verts, qui étaient à la recherche d’un buteur pour Pascal Dupraz. Finalement, cela ne s’est pas fait. Tandis que Gomis a plutôt fait son retour à Galatasaray, c’est Enzo Crivelli qui est venu répondre à ce besoin de l’ASSE en attaque.

« On m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu »