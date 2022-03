Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin a tenté l’impossible avec Bafé Gomis…

Publié le 17 mars 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l’ASSE durant le mercato de janvier, Bafétimbi Gomis a fini par s’engager avec Galatasaray malgré les approches de Loïc Perrin. Le buteur français se justifie sur les raisons de ce choix et explique pourquoi il lui serait trop compliqué de revenir dans le Forez…

Avec pas moins de sept nouvelles recrues bouclées au cours du mercato hivernal (Bakary Sako, Joris Gnagnon, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko), l’ASSE a été l’une des écuries les plus actives sur le marché européen. Il faut dire que l’urgence était bien là pour la formation de Pascal Dupraz, qui était lanterne rouge lorsque ce dernier a repris l’équipe en mains cet hiver, et il a donc avancé main dans la main avec Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l’ASSE, pour effectuer un recrutement de qualité. D’ailleurs, avant qu’Enzo Crivelli ne débarque dans le Forez, Perrin avait une autre idée de taille pour renforcer la pointe de l’attaque…

« Perrin m’a appelé quand il a su que j’étais libre… »

Dans un large entretien accordé à L’Equipe ce jeudi, Bafétimbi Gomis confirme avoir été approché par l’ASSE cet hiver après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal : « Loïc Perrin m’a appelé quand il a su que j’étais libre. On a été coéquipiers mais Loïc est surtout un ami. Il cherchait un attaquant d’expérience. Je lui ai tout de suite dit que ma priorité était Galatasaray », indique Gomis. Et le buteur français de 36 ans justifie son choix de recaler l’ASSE, son club formateur : « Saint-Etienne reste dans mon cœur mais je ne souhaitais pas revenir. Mon retour aurait pu créer des soucis dont n’a pas besoin le club aujourd’hui. Mon transfert de Saint-Etienne à Lyon avait été mal géré à l’époque par rapport aux supporters stéphanois. Saint-Etienne a besoin de sérénité pour se sauver et je voulais être maître de ma fin de carrière », poursuit Bafétimbi Gomis. Et il a donc opté pour un autre projet, celui de Galatasaray.

« Galatasaray, c’était écrit »