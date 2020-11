Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour l'avenir de Neymar !

Publié le 9 novembre 2020 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 9 novembre 2020 à 17h32

Désireux de claquer la porte il y a un an, Neymar affiche désormais le souhait de rester au PSG. Le 10 Sport vous annonçait déjà cet été que le Brésilien avait changé de position concernant son avenir, et ces dernières heures, une nouvelle confirmation est venue appuyer cette information.

Il est loin le temps où Neymar faisait des pieds et des mains pour retourner au FC Barcelone. Après un été 2019 interminable durant lequel il a fait le forcing pour quitter le Paris Saint-Germain, l'international brésilien s'est repris et a été l'un des artisans de la meilleure saison de l'histoire du club de la capitale. De quoi faire oublier ses frasques et lui permettre d'entamer un nouveau chapitre au PSG. Depuis, tout va pour le mieux pour la star de 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022, et celle-ci a bien l'intention de poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes. Le 10 Sport vous révélait dès le mois de juillet l'évolution sans précédente de la relation entre Neymar et le PSG, et cela s'est confirmé ces derniers jours.

Un nouveau Neymar au PSG

Comme annoncé par le 10 Sport le 23 octobre dernier, le PSG s'est rapproché de Neymar et de ses représentants au sortir du mercato estival pour évoquer le futur. Le club de la capitale semble enclin à proposer une prolongation à son attaquant, et cela tombe bien, le principal intéressé n'attend que cela. Ce dimanche, Julien Maynard a annoncé que Neymar avait fait savoir aux dirigeants du PSG, via ses agents, qu'il souhaitait parapher un nouveau bail. Cependant, le journaliste de l'émission Téléfoot a confirmé, comme cela avait été révélé par le 10 Sport quelques jours auparavant, qu'aucune offre concrète n'avait encore été transmise ou évoquée dans ce dossier. Foot Mercato allait également dans ce sens la semaine dernière, ajoutant que Neymar aurait fixé une condition au PSG, l'international auriverde souhaitant percevoir le même salaire qu'aujourd'hui, soit environ 36M€ nets par an.

« Neymar adore le PSG. Il y a déjà des discussions »