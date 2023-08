Neymar, Dembélé, Kane… Toutes les infos mercato du 11 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar et Verratti sur le départ sans passer par le loft

L'EQUIPE confirme dans ses colonnes du jour le divorce total en cours entre le PSG et Neymar ainsi que Marco Verratti. Toutefois, selon le quotidien sportif, les deux joueurs n'iront pas dans le fameux loft instauré cet été par la direction. Compte tenu de l'emballement médiatique qui suscite la mise à l'écart de Kylian Mbappé, le PSG souhaite éviter que la situation s'envenime.



PSG : Barcelone propose 12M€ par an à Neymar

Annoncé comme une piste plausible si Neymar venait à quitter le PSG d'ici la fin du mercato, le FC Barcelone a-t-il vraiment les moyens financiers de rapatrier son ancien attaquant ? Selon les révélations de SPORT , le club catalan serait prêt à lui verser un salaire annuel de 12M€, soit un montant très loin de celui qu'il perçoit au PSG (environ 30M€). Mais pour convaincre Neymar, la direction du Barça envisage un deal un peu particulier avec l'Arabie Saoudite...



PSG : Dembélé a validé sa visite médicale

C'est imminent pour Ousmane Dembélé au PSG ! L'EQUIPE et RMC Sport ont annoncé ces dernières heures que l'attaquant français avait validé sa visite médicale avec succès, et son transfert devrait être officialisé ce vendredi. Pour rappel, le PSG a déboursé 50M€ pour le joueur du FC Barcelone.



Le PSG s’agace pour Ousmane Dembélé

Même si Ousmane Dembélé a validé sa visite médicale avec le PSG, Mundo Deportivo annonce que le FC Barcelone continuerait en coulisses de faire trainer l'officialisation. Une situation jugée agaçante pour le PSG, qui aurait menacé la direction du club catalan en fixant un ultimatum.



Harry Kane n’ira pas au PSG…

Longtemps annoncé comme étant une piste à l'étude pour le poste de numéro 9 au PSG, Harry Kane a opté pour une autre option. Le buteur de Tottenham va officialiser son transfert au Bayern Munich pour un montant avoisinant les 100M€, et il s'est envolé pour l'Allemagne vendredi dans la matinée.



OM : Gros coup de froid pour le départ de Malinovskyi