Mercato : Le PSG signe la fin du feuilleton Dembélé

Jean de Teyssière

C'est la fin d'un feuilleton long de plusieurs jours. Ousmane Dembélé, attaquant du FC Barcelone a passé sa visite médicale avec le PSG et devrait s'engager avec le club parisien ce vendredi. La visite médicale a été passée avec succès et il signera donc un contrat de 5 ans et le PSG réalise un gros coup en ne déboursant « que » 50M€ pour le champion du monde 2018.

Le Paris Saint-Germain a enfin clôturé un feuilleton qui commençait à devenir long. Depuis plusieurs semaines, l'arrivée d'Ousmane Dembélé a été propice à de nombreuses rumeurs, notamment avec la date fatidique du 1er août, qui faisait passer sa clause libératoire à 100M€.

Dembélé a passé sa visite médicale avec succès

Ce jeudi, le journaliste RMC Sport , Fabrice Hawkins a affirmé que Ousmane Dembélé avait passé ce jeudi sa visite médicale avec le PSG. Attendu depuis plusieurs jours, cette traditionnelle visite médicale s'est déroulée avec succès, et il deviendra bientôt Parisien.

PSG : Il confirme en direct le transfert de Mbappé ? https://t.co/mCfefzZ02w pic.twitter.com/8fYMYobEIj — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Dembélé sera Parisien vendredi