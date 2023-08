Un transfert limité à 130M€ pour Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs semaines, le PSG fait face à un cas particulier concernant Kylian Mbappé. Le club parisien cherche absolument à vendre son numéro 7 qui ne jure que par le Real Madrid, mais pas à n’importe quel prix. Mais de son côté, le club espagnol ne semblerait pas disposé à faire des folies cet été, alors qu’un montant de 130M€ pourrait être dépensé dans cette opération.

Ce samedi, le PSG accueille Lorient au Parc des Princes dans le cadre du premier match de sa saison 2023-2024. Une rencontre dans laquelle ne devrait pas figurer Kylian Mbappé, toujours écarté de l’équipe première Parisienne. Car après avoir appris qu’il n’étendrait pas son contrat jusqu’en 2025, le PSG cherche désormais à vendre son attaquant, et serait même disposé à le laisser à l’écart du groupe professionnel durant toute la saison si ce dernier ne se décidait pas à partir.

Mbappé : Le coup de pression du clan Neymar au PSG ! https://t.co/H5UlnFH20E pic.twitter.com/fy5FbQceNU — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Paris déterminé à vendre Kylian Mbappé cet été

Mais dans un autre temps, le PSG attend avec impatience une offre du Real Madrid. En interne, le club de la capitale reste persuadé que Kylian Mbappé possède d’ores et déjà un accord avec le club espagnol pour un transfert libre à l’été 2024. Ainsi, Paris cherche à tout prix à éviter un scénario catastrophe dans lequel le meilleur joueur du club partirait sans indemnité de transfert. Mais pour cela, une offre doit arriver cet été, d’autant que Kylian Mbappé souhaite évoluer à Madrid.

Le Real Madrid dispose de 130M€ pour l’opération Mbappé