PSG : Neymar reçoit une offre de contrat inattendue

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG verrait d'un bon œil le départ de Neymar cet été. Le joueur brésilien se montre à l'écoute, mais pencherait vers un retour au FC Barcelone. Sauf que le club catalan n'a pas les moyens de ses ambitions. La formation lui proposerait un salaire bien en-dessous de celui qu'il touche à Paris.

Luis Campos pourrait enfin obtenir gain de cause. Depuis plus d'un an, le conseiller sportif du PSG tente de se débarrasser de Neymar, sans succès. La faute à son salaire XXL, mais aussi à son contrat longue durée. Mais cette année pourrait être la bonne pour le Portugais. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur brésilien n'a pas verbalement réclamé son départ du PSG, mais se montrerait ouvert. Son clan aurait entamé des discussions avec plusieurs formations, notamment avec l'Arabie Saoudite. Mais comme confirmé par la presse espagnole, Neymar rêverait surtout d'un retour au FC Barcelone.

Neymar penserait à un retour au Barça

Sauf que le FC Barcelone n'est pas au mieux sur le plan financier. Comme annoncé par Sport, le club catalan ne pourra se mêler à la lutte, à moins d'un énorme effort de la part de Neymar. Mais Joan Laporta n'a pas dit son dernier mot. Le président du Barça envisagerait de boucler un deal avec l'Arabie Saoudite. Dans un premier temps, un club saoudien pourrait recruter définitivement Neymar, avant de le prêter en Catalogne.

L'offre du Barça est dévoilée

A en croire le média, les deux équipes se partageraient le salaire du joueur par le biais de partenariats économiques. Le FC Barcelone serait prêt à lui verser 12M€. Un montant très loin de celui qu'il perçoit au PSG (environ 30M€). En coulisses, le père de Neymar tenterait de trouver une solution, mais ce dossier s'annonce bien complexe.