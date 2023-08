Mbappé évite un nouveau malaise au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'ils ne soient plus totalement dans les plans du PSG, Neymar et Marco Verratti ne devraient pas suivre le chemin de Kylian Mbappé dans le loft. Et pour cause, le club de la capitale veut éviter une nouvelle crise comme celle avec l'attaquant français. Par conséquent, même s'ils ne devraient pas jouer les premières journées de Ligue 1, Neymar et Verratti resteront avec le groupe professionnel.

D'ici le 31 août, le PSG prépare encore d'importants départs. Ainsi, en marge du feuilleton Mbappé, deux autres stars pourraient quitter le club de la capitale dans les prochains jours à savoir Neymar et Marco Verratti. Néanmoins, bien que les deux joueurs n'entrent plus dans les plans du club de la capitale, une mise à l'écart est à exclure.

Neymar et Verratti n'iront pas de le loft

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , malgré leur situation au PSG, ni Neymar ni Marco Verratti n'iront dans le loft au sein duquel s'entraînent les joueurs jugés indésirables et qui sont en instance de départ. Y compris Kylian Mbappé.

Le PSG ne veut pas gérer un nouveau cas Mbappé

Et pour cause, compte tenu de l'emballement médiatique qui suscite la mise à l'écart du capitaine de l'équipe de France, le PSG souhaiterait éviter que la situation s'envenime en ajoutant deux autres stars dans son loft.