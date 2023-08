Mercato : L’OM boucle un transfert à 15M€ !

Thomas Bourseau

Cengiz Ünder semble être sur le point de mettre un terme à une aventure de deux saisons à l’OM ce vendredi 11 août. En effet, à en croire les derniers échos parus dans la presse, le transfert du Turc au Fenerbahçe serait bouclé contre une indemnité de 15M€. Ünder quitterait Marseille pour la Turquie ce vendredi soir.

En tout début de semaine, Pablo Longoria affirmait en conférence de presse qu’hormis la position de latéral droit, l’effectif de l’OM était au complet pour la saison. « Pour Alexis Sanchez, on en a déjà discuté. Hormis la position de latéral droit, on est complet. Pour Vitinha, rien n’a changé depuis des semaines. Il n’est pas dans le marché. On lui fait confiance, il a fait une bonne entrée contre le Bayer. Pour Chancel Mbemba, il y a eu des contacts avec des clubs mais on a discuté avec le joueur et on a décidé de continuer l’aventure ».

Cengiz Ünder en route pour la Turquie

Néanmoins, le président de l’Olympique de Marseille pourrait bien avoir déformé la vérité en dissimulant ses véritables intentions pour le reste du mercato. En effet, La Provence affirme que l’OM serait susceptible d’à nouveau se renforcer dans les prochains jours, à commencer par l’éventuel recrutement de Wilson Isidor. En outre, un dégraissage d’effectif ne serait clairement pas à écarter. Et notamment grâce au départ de Cengiz Ünder annoncé les heures passant de plus en plus proche du Fenerbahçe.

Transfert convenu pour 15M€ entre l’OM et le Fenerbahçe