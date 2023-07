Surprise, il jette l'éponge juste avant la Coupe du monde

La rédaction

Toutes les équipes de l’hémisphère nord ont débuté leur préparation pour la Coupe du monde, qui ouvrira ses portes en France à partir du 8 septembre prochain. Il y a toutefois une star qui n’y participera pas à la surprise générale, puisque l’arrière écossais Stuart Hogg a annoncé sa retraite immédiate.

La Coupe du monde 2023 peut marquer un énorme tournant pour le rugby mondial. Pour la première fois, les nations de l’hémisphère nord avancent grandes favorites face à la Nouvelle-Zélande ou l’Afrique du Sud, en dépit des récents résultats du Rugby Championship.

XV de France : Gaël Fickou lance déjà la Coupe du monde https://t.co/zwgK0QxP8f pic.twitter.com/p25JJrgens — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

« Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour participer à la Coupe du monde de rugby, mais... »

L’Ecosse devra toutefois faire à moins de l’une des plus grandes stars de son équipe ! A la surprise générale, Stuart Hogg a en effet annoncé sa retraite immédiate du rugby, ce qui veut dire donc qu’il ne participera pas à la prochaine Coupe du monde. « Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour participer à la Coupe du monde de rugby mais cette fois-ci mon corps n'a pas été en capacité de faire ce que je voulais et ce dont j'avais besoin » a déclaré l’arrière de l’équipe d’Ecosse, via ses réseaux sociaux.

« Il a été un joueur exceptionnel pour l'Écosse et a eu une carrière illuminée de tant de réalisations, de moments forts et de souvenirs spéciaux »