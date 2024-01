XV de France : L’échec de la Coupe du monde toujours là, «il ne faut pas oublier»

Axel Cornic

De l’eau est passée sous les ponts depuis ce 15 octobre 2023 et la défaite du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, face à l’Afrique du Sud (28-29). Certains ont toujours du mal à digérer, mais pour Louis Bielle-Biarrey il ne faut pas oublier cet échec, pour pouvoir construire au mieux l’avenir du rugby français.

Ça a été la faute de l’arbitrage, du staff, de certains joueurs... quand on perd d’un seul point en quart de finale de la Coupe du monde, il y a toujours un coupable. Mais le XV de France semble désormais prêt à ouvrir un tout nouveau chapitre de son histoire, après la désillusion face à l’Afrique du Sud.

« On s’appuie beaucoup dessus pour préparer ce Tournoi, sur ce qui a bien et moins bien marché »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Louis Bielle-Biarrey est revenu sur ce malheureux quart de finale et pour lui, la pire erreur serait justement de l’oublier. « On s’appuie beaucoup dessus pour préparer ce Tournoi, sur ce qui a bien et moins bien marché. Mais je pense que ce n’est pas forcément une page (qu’il faut tourner), on est plus dans la continuité » a expliqué l’ailier du XV de France et de l’UBB.

« C’est un match dur à regarder, mais c’est un match sur lequel il faut s’appuyer si on veut progresser et battre les meilleurs »