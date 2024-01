XV de France : Une star de Galthié vide son sac après la Coupe du monde

Alexis Brunet

Le XV de France rêvait de briller lors de la Coupe du monde 2023. Le moment rêvé pour décrocher enfin la coupe Webb Ellis, à domicile, et avec une génération dorée, emmené par Antoine Dupont notamment. Malheureusement pour eux, les Bleus se sont fait éliminer en quart de finale par l'Afrique du Sud. Une grosse déception qui a été digérée par Gaël Fickou.

Le Tournoi des 6 Nations 2024 débute officiellement le 2 février. Cela sera l'occasion pour Fabien Galthié et ses hommes de se remettre en selle après l'élimination précoce de la Coupe du monde à domicile. Les partenaires d'Antoine Dupont s'étaient inclinés en quart de finale, face à l'Afrique du Sud. Une défaite qui avait été vécue par beaucoup comme une immense désillusion.

Fickou a digéré la Coupe du monde

Au cours d'un entretien accordé à L'Équipe , Gaël Fickou a évoqué cette défaite face à l'Afrique du Sud. Le joueur du Racing 92 a avoué avoir digéré la déception, même s'il y pense encore. « Je suis passé à autre chose ! Même si cette désillusion restera ancrée dans les mémoires toute notre vie. On y pense tous de temps en temps. C'est une grosse déception. Mais j'en ai connu d'autres dans ma carrière, auxquelles je repense également. C'est une blessure. Mais il faut repartir de l'avant. Ça ne sert à rien de se morfondre. »

Fickou a été convoqué par Galthié