XV de France : Le nouvel ovni de Galthié met tout le monde d'accord

La rédaction

Pour des soucis d'éligibilité, Emmanuel Meafou n'avait pas pu participer à la Coupe du monde avec le XV de France. Désormais naturalisé Français, le colosse du Stade Toulousain fait parti des 34 joueurs convoqués par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Pour son entraîneur, Ugo Mola, et son coéquipier, Jack Willis, ce n'est qu'une juste récompense.

Il était attendu depuis de nombreux mois avec le XV de France. S'il avait déjà participé à un stage à Marcoussis avant la Coupe du monde, Emmanuel Meafou, par soucis d'éligibilité, ne pouvait pas prétendre à enfiler la tunique tricolore en compétition officielle. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne pour le colosse australien, lui qui a été naturalisé le 9 novembre dernier. Pour préparer le Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 2 février par un choc au sommet face à l'Irlande, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a naturellement convoqué le deuxième-ligne du Stade Toulousain dans sa liste élargie de 34 joueurs.

«Il mérite d'avoir sa chance en équipe de France et je suis sûr qu'il sera à la hauteur»

Pour son coéquipier à Toulouse, Jack Willis, c'est un choix logique. « Les joueurs de ce gabarit se contentent généralement de quelques charges dans un match. Lui peut en faire plus d'une dizaine tout en multipliant les plaquages et les déblayages dans les rucks. Il mérite d'avoir sa chance en équipe de France et je suis sûr qu'il sera à la hauteur » , a indiqué l'international anglais auprès de l' AFP .

«Je crois qu'il a une marge de progression monstrueuse»