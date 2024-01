Rugby : Urios lance un «challenge» à Clermont, il déballe tout

Jean de Teyssière

Samedi, l'ASM Clermont-Auvergne était aux prises face aux Scarlets lors de la Challenge Cup. L'équipe managée par Christophe Urios s'en est très bien sortie, réussissant un succès bonifié (38-17). Malgré tout, l'entraîneur français n'était pas très content de la gestion de son équipe, notamment en fin de match, car elle a concédé deux essais alors que le challenge était de rendre une copie propre.

L'ASM Clermont-Auvergne a renoué avec le succès au stade Marcel Michelin, après deux défaites d'affilée. Face aux Scarlets, les Auvergnats ont inscrit six essais et se rapprochent d'une qualification pour les phases finales.

«Nous avons un peu moins joué au rugby»

Dans des propos rapportés par La Montagne , Christophe Urios, le manager de Clermont a réagi après la victoire de son équipe face aux Scarlets : « C'était important de prendre le bonus puisqu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est fait et c'est bien après deux défaites (en Top 14, au Marcel-Michelin, ndlr) terribles pour nous. Terribles, car elles n'étaient pas méritées dans des conditions très difficiles. Je trouve que c'est bien, même si tout n'a pas été parfait. C'est plutôt la deuxième mi-temps qui me laisse des regrets. Nous avons un peu moins joué au rugby. On a plus joué au pied et pas dans de bonnes conditions. Pas toute la deuxième mi-temps, mais notamment la fin. Après, c'est toujours pareil, tu mènes largement face à une équipe qui veut revenir et qui joue un peu de partout. Ce sont toujours les mêmes histoires de match. Je pense que si la rencontre avait été plus serrée, nous n'aurions pas vu la même fin. Mais je préfère vivre ce genre de match et être tranquille par rapport au résultat. »

«J'avais fixé le challenge de ne pas prendre d'essais, j'aurais bien aimé oui...»