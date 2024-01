Top 14 : Urios dénonce une injustice

Jean de Teyssière

Une semaine après sa défaite face à l'UBB au stade Marcel-Michelin (35-40), l'ASM Clermont-Auvergne de Christophe Urios se déplaçait sur la pelouse du Stade français. Au terme d'un match avec trois essais, les deux équipes se sont séparées sur un match nul (14-14). Un nul qui n'est pas du goût d'Urios, estimant que ses hommes méritaient mieux.

Face au Stade français, troisième du Top 14, l'ASM Clermont avait fort à faire. Finalement, les hommes de Christophe Urios s'en sont bien sortis avec un match nul qui n'arrange finalement personne (14-14). Mais ce match reste le quatrième consécutif sans victoire pour Clermont.

«C'est positif, on est sur la bonne page»

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, le manager de l'ASM Clermont-Auvergne, Christophe Urios, était content de ce qu'il a vu, même si son équipe méritait mieux selon lui : « J'ai vu le match que je voulais voir, ce qui me semble le plus important. C''est-à-dire une équipe cohérente, costaud, qui ne lâche pas, dure à jouer, physique. Après, effectivement, on se demande comment on arrive à concéder le match nul après ce type de rencontre. Aujourd'hui, c'est plutôt deux bons points de pris quand même. Et j'ai vu les joueurs que je voulais voir. C'est positif, on est sur la bonne page, je le dis depuis le début. Je nous trouve costaud physiquement, ce soir on n'a pas de blessé. Après, on a des trous d'air, comme sur le premier essai parisien où on les met sous pression chez eux et on se retrouve quatre-vingts mètres de l'autre côté chez nous. Il faut gommer cela, même si ça fait partie du rugby. »

«Je suis surtout déçu pour les joueurs, car ils méritaient de gagner ce match»