Polémique avec le XV de France, un club du Top 14 se lâche

Arnaud De Kanel

La tension était à son comble entre les clubs du Top 14 et la FFR à propos de la mise à disposition des internationaux. Fervent défenseur des clubs, Ugo Mola, le manager du Stade Toulousain, commence à en avoir assez de laisser filer ses cadres pour qu'ils échouent finalement avec le XV de France.

Le torchon brulait entre la LNR, la FFR et les différents clubs du Top 14 concernant la mise à disposition des internationaux. Après avoir consenti beaucoup de sacrifices ces quatre dernières années pour mener à bien le projet Coupe du monde, le Stade Toulousain, et plus particulièrement son coach Ugo Mola, arrivent à bout de nerfs. L'entraineur toulousain a fait part de son ras le bol la semaine passée dans un entretien accordé à L'Equipe .



XV de France : Un joueur de Galthié à la retraite ? https://t.co/FRZq0ban1E pic.twitter.com/vyzBDkZv0A — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

«C'est difficile d'entendre qu'on doit encore donner... En la fermant en plus»

« Après un échec, il faut trouver des coupables. Il a d'abord été question d'arbitrage... Puis c'est passé au temps de jeu... Un match de rugby est très complexe. Beaucoup de choses ont une influence. Quand j'entends Jean-Marc Lhermet (vice-président de la FFR) dire qu'il y a une vingtaine de commissions à World Rugby dans lesquelles la FFR est absente, ça m'interpelle. Un échec nécessite une vraie analyse. J'espère que l'équipe de France l'a effectuée. Le Tournoi arrive (2 février-16 mars), il va dicter l'état d'esprit des années à suivre. Le staff veut adapter la convention pour être plus performant. Mais nous avons envie de répondre : "Si la formule des 42 devait nous permettre d'être champions du monde, continuons !" Évidemment qu'il faut s'adapter. Mais c'est difficile d'entendre qu'on doit encore donner... En la fermant en plus ! », a pesté Ugo Mola, avant d'en rajouter une couche.

«Mettons la machine à laver sur pause»