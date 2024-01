Rugby : Désillusion pour Clermont, Urios pousse un coup de gueule

Jean de Teyssière

Face à l'UBB, l'ASM Clermont-Auvergne n'a pas réussi à tenir la victoire qui lui tendait les bras. A cinq minutes du terme, Pete Samu va aplatir dans le coin et permet à l'UBB d'enchaîner une sixième victoire consécutive. Une défaite que n'a toujours pas digéré Christophe Urios, le manager clermontois.

Les oreilles des joueurs de Clermont ont dû siffler cette semaine. Moins d'une semaine après la défaite des Auvergnats face à l'UBB (35-40) dans les dernières minutes du match, l'ancien manager des Bordelais, Christophe Urios, aujourd'hui à Clermont n'a pas digéré cette défaite et l'a bien fait savoir à ses joueurs à l'entraînement.

«Cette semaine, on a réappris à plaquer»

Après trois défaites d'affilées toutes compétitions confondues, l'heure est au redressement pour Clermont. Au micro de Ruck Arverne , rapporté par Rugbyrama , Christophe Urios l'a avoué : « Cette semaine, on a réappris à plaquer, en faisant un peu plus d'oppositions à l'entraînement. On espère que cela va porter ses fruits ! Aujourd'hui, on concède trois essais en moyenne et on est la quatorzième défense du championnat dans les vingt dernières minutes, ce n'est pas possible ! Sur un match on est capable d'avoir des moments forts en défense mais on a aussi des trous d'air incroyables ! On a du mal à embarquer tout le monde sur cet aspect défensif. Nous n'avons pas la mentalité de se sacrifier pour l'équipe. »

Urios à une petite idée de la baisse de régime de l'ASM