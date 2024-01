Rugby : Trop léger pour Christophe Urios, il cartonne en Top 14

Axel Cornic

Véritable révélation de cette première partie de saison, Nicolas Depoortère est en train de s’imposer comme l’une des valeurs sures du Top 14 et son nom commence à être évoqué pour le XV de France, à moins d’un mois du Tournoi des 6 Nations. Pourtant, son certains ne semblaient pas totalement croire en lui, comme son ancien coach Christophe Urios.

L’après Coupe du monde a été délicat à gérer, mais désormais le rugby français est tourné vers l’avenir. Et justement, cet avenir est représenté par les nouveaux talents du Top 14, dont fait partie un certain Nicolas Depoortère, tout simplement éblouissant depuis le début de la saison.

Depoortère, la nouvelle valeur montante

Devenu un titulaire en puissance à l’Union Bordeaux-Bègles, le trois-quart centre pourrait bien être l’un des nouveaux visages du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations à venir. D’ailleurs, la paire qu’il a formé avec Emilie Gailleton lors de la Coupe du monde U20 de 2023 a fait des merveilles et certains salivent déjà à l’idée de les voir chez les grands.

« Quand Christophe m'a dit ça, j'ai voulu lui montrer que même en étant un peu léger, on pouvait jouer en Top 14 »