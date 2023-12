Top 14 : Le Stade Toulousain a vécu un cauchemar à La Rochelle

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

En l’absence de nombreux internationaux côté toulousain, le remake de la finale du Top 14 2023 a tourné largement en faveur de La Rochelle (29-8). Les Maritimes prennent ainsi leur revanche et recollent au classement.

En clôture du Boxing Day (11e journée du Top 14), La Rochelle n’a fait qu’une bouchée du Stade Toulousain (29-8) en inscrivant quatre essais et en obtenant le bonus offensif malgré un carton rouge en deuxième période. Pour les Maritimes, cette mémorable année 2023 se termine en fanfare avec cette large victoire sur le grand rival toulousain, considéré comme la bête noire et surtout bourreau des Maritimes le 17 juin dernier au Stade de France à l’heure de soulever le Bouclier de Brennus. Mais l’année 2023 sera surtout celle du deuxième sacre consécutif en Champions Cup. Une année historique que le début d’exercice 2023-2024 plutôt raté ne pouvait ternir. D’autant que les Rochelais ont finalement redressé la barre en dominant Toulouse et en retrouvant du volume et de l’efficacité. Des valeurs qui ont contribué aux succès passés. Le retour sur la pelouse de Gregory Alldritt en deuxième mi-temps n’a finalement été que symbolique. Mais peut-être plus impactante qu’on ne le pense dans le vestiaire des Maritimes.

⏪ || Il est de retour.#SRST | #BoxingDayRugby | #Top14 | #FievreSR pic.twitter.com/BnSYJ4pkxW — Stade Rochelais (@staderochelais) December 30, 2023

Le cauchemar toulousain

Côté toulousain, la prestation intégrale sur la pelouse de Marcel-Deflandre a de quoi donner des motifs d’inquiétude au staff des Rouge-et-Noirs. Le Stade Toulousain est retombé dans ses travers observés en début de saison à Pau ou au Stade Français. Indiscipliné, inefficace offensivement et fébrile défensivement, Toulouse n’avait pas ce samedi soir la prestance du champion. Mais les détenteurs du Bouclier de Brennus ont tout de même des circonstances atténuantes. D’abord parce que leur adversaire du jour a enfin haussé son niveau après un début de saison compliqué. Mais aussi parce que les Toulousains se sont présentés à La Rochelle déshabillés de ses stars. Pas de Dupont, Ramos, Mauvaka, Cros, Baille, Jelonch, Akhi, Arnold ou Kinghorn, laissés au repos, ni même Romain Ntamack toujours en convalescence. Difficile donc d’exister face à un grand La Rochelle. Même si habituellement, le Stade Toulousain arrive toujours à briller malgré les absences. Il faudra pourtant s’habituer à un tel contexte au moment où le Tournoi des 6 Nations va débuter. Mais les Toulousains ont encore un peu de marge et ont prouvé qu’ils savaient réagir. Il le faudra dès le week-end prochain contre le LOU, car au lendemain de cette 11ème journée, le Stade Toulousain – comme La Rochelle - n’est toujours pas dans le Top 6.