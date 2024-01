Coupe du monde de rugby : Injustice pour le XV de France, il n’en revient toujours pas

Jean de Teyssière

On peut être Anglais et triste pour la France. L'entraîneur de la défense du XV de France, Shaun Edwards, semble ne toujours pas s'être remis de l'élimination - précoce - des Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29). Pour l'ancien joueur de rugby à XIII, l'injustice prédomine encore, presque trois mois après cette rencontre épique.

Le 10 octobre 2023, l'aventure prenait fin pour le XV de France, lors de SA Coupe du monde. Dans un stade de France rempli à bloc, les Bleus de Fabien Galthié s'inclinent d'un petit point face à l'Afrique du Sud (28-29), qui remportera le trophée Webb Ellis face à la Nouvelle-Zélande (12-11). Le quart de finale face au XV de France a été marqué par de nombreuses polémiques, notamment autour de l'arbitrage de Ben O'Keeffe qui semble encore hanter les têtes de quelques membres du staff tricolore.

«C'est probablement l'une des défaites les plus difficiles pour nous et pour moi»

L'entraîneur de la défense du XV de France, Shaun Edwards, est revenu sur cette élimination pour Rugby World et n'a toujours pas avalé la pilule : « Parfois, on ressent un sentiment d’injustice. Je pense que nous avons joué un rugby magnifique, tant en attaque qu'en défense, tout au long de la compétition. Le mérite revient à l’Afrique du Sud. Mais nous sommes manifestement lésés à certains égards. C'est probablement l'une des défaites les plus difficiles pour nous et pour moi. »

«Les gars se sont entraînés extrêmement dur et étaient en pleine forme»