XV de France : La polémique enfle, il vole au secours de Ntamack

Axel Cornic

Les derniers propos de Romain Ntamack sur l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, n’ont pas manqué de faire réagir. Certains n’ont pas hésité à tacler sévèrement l’ouvreur du Stade Toulousain, toujours en convalescence après sa grave blessure au genou, mais de plus en plus de voix s’élèvent pour le soutenir.

Ce sont des mots qui peuvent déranger dans le monde parfois trop polissé du rugby français. Dans un long entretien publié récemment, Romain Ntamack est revenu sur la Coupe du monde du XV de France, qu’il a raté à cause d’une blessure. S’il regrette le dénouement de la compétition, il a lâché une phrase qui a soulevé une petite polémique en déclarant : « S’ils avaient été champions du monde, cela aurait été le plus beau jour du rugby français mais peut-être l’un des pires de ma vie ».

Le XV de France s’est fait piéger par l’Afrique du Sud https://t.co/EYH3mK7Be2 pic.twitter.com/wUOqgIpIPW — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

« Je trouve que c’est tellement franc et honnête de sa part, j’ai adoré »

Certains ne comprennent pas le point de vue de Romain Ntamack, mais pas Denis Charvet, qui a avoué le comprendre. « C’est tellement dur le sport de haut niveau, avec de tels sacrifices. Quand le Graal arrive et que tu en es privé, ce n’est pas humain. Je trouve que c’est tellement franc et honnête de sa part, j’ai adoré » a expliqué l’ancien international français, au micro de RMC Sport . « Ça gêne certaines personnes, qui pensent qu’il ne faut pas dire ça par rapport aux autres, mais je m’en fous. Il faut arrêter les faux semblants et arrêter de mentir ».

« Quand tu es privé de quelque chose, tu en veux à la terre entière »