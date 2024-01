Le XV de France s’est fait piéger par l’Afrique du Sud

Arnaud De Kanel

Éliminé en quart de finale de la Coupe du monde par l'Afrique du Sud, le XV de France peut nourrir d'énormes regrets, surtout au vu de la physionomie de la rencontre. Les Bleus n'ont chuté que d'un petit point face aux futurs champions du monde et pour Jonathan Danty, ses coéquipiers sont tombés dans le piège.

«Les Sud-Africains ont fait quelque chose qu'on attendait»

« Ce que je changerais dans le déroulement dans cette Coupe du monde ? La préparation de la semaine avant le quart de finale. Quoi en particulier ? Les Sud-Africains ont fait quelque chose qu'on attendait, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils le réalisent aussi parfaitement. Il y a une action qui m'a marqué et qu'ils ont refait plus tard, pendant les phases finales: quand tu tapais en touche, l'ailier gardait le ballon comme s'il allait jouer rapidement. En réalité, leur alignement se mettait en place et ils jouaient très vite », a déclaré Jonathan Danty dans un entretien accordé au Midi Olympique , avant de poursuivre.

«Sur ça, ils te prennent de court»