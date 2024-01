XV de France : «Le pire jour de ma vie», Ntamack reçoit un soutien de poids

Axel Cornic

Blessé lors de la dernière Coupe du monde, Romain Ntamack a accordé un long entretien à Midi Olympique, qui fait énormément réagir depuis quelques jours. Pour Vincent Moscato, ancien talonneur désormais figure de proue du célèbre Super Moscato Show sur RMC Sport, l’ouvreur français a totalement raison.

Considéré comme l’un des meilleurs numéros 10 de la planète, Romain Ntamack a vu la Coupe du monde lui passer sous le nez. La faute à une grave blessure au genou survenue juste avant le début de la compétition et qui l’a donc obligé à tirer un trait sur son rêve mondial.

Dans une interview publiée par Midi Olympique , il est revenu sur cette période délicate, à regarder ses coéquipiers disputer une Coupe du monde dont il aurait pu être l’un des acteurs principaux. Et il a notamment lâché une déclaration qui fait énormément réagir. « S’ils avaient été champions du monde, cela aurait été le plus beau jour du rugby français mais peut-être l’un des pires de ma vie. En tout cas, l’élimination dès les quarts de finale, face à l’Afrique du Sud, a atténué mes regrets » a lâché Romain Ntamack.

