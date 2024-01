XV de France : Traumatisée par la Coupe du monde, une star de Galthié veut se relancer

Axel Cornic

La période post-Coupe du monde a été assez difficile à gérer pour certains et c’est notamment le cas pour Gaël Fickou. Considéré comme l’un des leaders du XV de France, le trois-quart centre du Racing 92 a eu beaucoup de mal à retrouver son niveau, après une compétition mondiale d’ailleurs pas très aboutie.

Il n’a que 29 ans, mais Gaël Fickou est LE taulier du XV de France de Fabien Galthié. Avec ses 85 sélection il est la garantie expérience de l’équipe, même si cela ne s’est pas vraiment vérifié ces derniers mois. Déjà pas éblouissant à la Coupe du monde, la star du Racing 92 n’a en effet pas brillé lors de son retour en club.

« Beaucoup de joueurs ont été meilleurs que moi »

A moins d’un mois de retrouver le maillot de sa sélection pour le Tournoi des 6 Nations, il s’est confié sur cette période délicate dans un entretien accordé à L’Equipe . « Depuis mon retour en club je suis moins performant. Beaucoup de joueurs ont été meilleurs que moi. J'en suis conscient, je ne le cache pas » a déclaré Gaël Fickou. « Il y a des périodes où tu es performant. D'autres où c'est plus compliqué. Mais ils connaissent ma valeur. Ils ont confiance en moi ».

« Attention, je ne suis pas devenu mauvais ! »