XV de France : Alldritt pour oublier Dupont, Galthié s’explique

Axel Cornic

Avec Antoine Dupont qui a décidé de faire l’impasse sur le Tournoi des 6 Nations 2024 pour s’adonner au rugby à 7, Fabien Galthié devait choisir un nouveau capitaine pour le XV de France. Et alors que tout le monde pensait que Charles Ollivon allait revêtir ce rôle comme souvent par le passé, c’est Grégory Alldritt qui a été choisi.

On connait enfin la liste des 34 joueurs qui prépareront le Tournoi des 6 Nations, la première compétition du nouveau quadriennat de Fabien Galthié. Et parmi les nouveaux visages on a eu droit à une grosse surprise, puisque c’est Grégory Alldritt qui a été choisi comme capitaine en l’absence d’Antoine Dupont.

XV de France : Un nouveau crack pour Galthié, «l’un des plus beaux jours de ma vie» https://t.co/A3ZMF1DURK pic.twitter.com/oVOfipyvv4 — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« Nous voulions aussi faire évoluer le leadership parmi ces joueurs cadres »

Dans un long entretien accordé à Midi Olympique , Fabien Galthié a expliqué ce choix, alors que tout le monde voyait Charles Ollivon reprendre le capitanat. « Charles Ollivon est un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff. Il est une figure de proue du navire XV de France. Mais dans un même temps, nous voulions aussi faire évoluer le leadership parmi ces joueurs cadres » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « Après plusieurs échanges, on a pensé qu’il serait bien qu’il y ait un passage de relais entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, entre le dernier match du Mondial et le premier du Tournoi. On en a conclu que Greg Alldritt prendrait ce relais ».

« Je souhaite évidemment de tout cœur amener Charles jusqu’au Mondial, mais Greg a quatre ans de moins »