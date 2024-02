XV de France : Désillusion pour Dupont, il a «le seum»

Jean de Teyssière

Antoine Dupont est apparu dans la nouvelle vidéo du duo de créateurs de contenu Mcfly et Carlito. Ces derniers ont invité le capitaine du XV de France à participer à Mario Carte Bleue, concept qui consiste à acheter un élément encombrant à celui faisant la moins bonne performance. Mais avant de se prêter à ce jeu, Antoine Dupont est revenu un instant sur la défaite du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (27-28) et avoue l'avoir toujours en travers de la gorge.

Invité à participer à la vidéo « Mario Carte Bleue » avec Mcfly et Carlito, Antoine Dupont a échappé au pire. Le concept : le perdant d'une course de Mario Kart doit donner sa carte bleue aux gagnants, qui lui achètent un objet jugé encombrant. Mcfly s'est donc retrouvé avec 1500 boîtes de conserve de cassoulet tandis que Carlito est lui reparti avec 25 conduits d'aération et un joug de rugby.

«Malgré les erreurs d’arbitrage on doit avoir les capacités de gagner ce match»

Avant le début du jeu, Antoine Dupont a été interrogé par le duo sur la Coupe du monde de rugby : « On n’a pas le choix en fait. Dès le début, quand tu commences en moins de 10 ans, de 12 ans, dès que tu réponds à l’arbitre, c’est pénalité. Et si c’est plus virulent, c’est carton jaune ou carton rouge. Alors que parfois tu as envie. Malgré ça (les erreurs d’arbitrage) on doit avoir les capacités de gagner ce match normalement. Le moment, l’instant… tout était réuni pour que l’on fasse un truc incroyable. De recevoir la Coupe du monde chez soi, de ressentir tout cet engouement des gens… »

Les cadeaux diaboliques d'Antoine Dupont https://t.co/mafKRFD1KB pic.twitter.com/ZplXoS3mNN — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

«S’il y a toujours un petit seum ? Oui, je pense qu’on va le garder longtemps»