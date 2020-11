Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avance dans son chantier colossal !

Publié le 22 novembre 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que Leonardo s’est lancé dans le projet de prolonger la plupart des joueurs qui arriveront prochainement au terme de leur contrat au PSG, le travail du directeur sportif du club de la capitale commencerait à porter ses fruits dans certains dossiers.

Depuis maintenant plusieurs années, le PSG est confronté à de graves lacunes dans la gestion de ses joueurs en fin de contrat. L’été dernier par exemple, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont ainsi quitté librement les pensionnaires du Parc des Princes. Et malheureusement pour l'écurie francilienne, cette saison 2020/2021 ne déroge pas à la règle dans la mesure où Juan Bernat, Angel Di Maria, Julian Draxler et Kays Ruiz arriveront au terme de leur contrat en juin prochain, tout en sachant que les bails de Neymar et de Kylian Mbappé arriveront à expiration en juin 2022. Bref, Leonardo a du pain sur la planche cette saison, d’autant plus qu’il afficherait une ambition forte pour ces joueurs pour la plupart importants pour le PSG.

Leonardo veut prolonger tout le monde au PSG…

Et pour cause, comme l’a annoncé Eurosport UK ce vendredi, le club de la capitale aurait la ferme intention de prolonger ces joueurs dont la situation contractuelle commence à devenir urgente. Le PSG souhaiterait ainsi renouveler les contrats de Neymar, Kylian Mbappé, Juan Bernat et Angel Di Maria d’après la version britannique du média sportif, qui ne faisait pas mention des cas de Julian Draxler et de Kays Ruiz, annoncé dernièrement en discussion avec sa direction pour une prolongation jusqu’en 2025 par Le Parisien le 2 novembre dernier. Toutefois, Eurosport UK jugerait très difficilement réalisable la possibilité que le PSG parvienne à conserver l’ensemble de ces éléments, et notamment Kylian Mbappé, annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid. Le Français demanderait des garanties en terme de recrutement pour poursuivre son aventure parisienne, mais autant d’investissements sur des prolongations pourrait ne laisser d’autres choix au PSG que de se montrer prudent sur le marché des transferts ensuite. Leonardo se présenterait donc face à un véritable casse-tête, mais Eurosport UK insistait alors sur le fait que le Paris Saint-Germain s’efforcera de conserver l’ensemble de ces joueurs.

… et son travail semble avancer dans le bon sens !