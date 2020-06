Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tonali, l’histoire d’un échec annoncé ?

Publié le 5 juin 2020 à 19h30 par A.C.

Leonardo rêve d’attirer Sandro Tonali au Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain semble se diriger inexorablement vers un échec.

Il y a un an, Sandro Tonali évoluait encore en Serie B, mais son nom était déjà sur les tablettes de nombreux clubs. Ce n’est pas pour rien si, dès son retour, Leonardo a tenté de le recruter au Paris Saint-Germain. Pas question pour Brescia, à l’époque, de laisser filer aussi facilement son joyau. Cela ne se répètera pas une seconde fois, puisque Tonali quittera cet été le club lombard, qui pointe actuellement à la dernière place de Serie A. Selon nos informations, il fait partie de la short-list de Leonardo. Le directeur sportif du PSG souhaite en effet frapper un gros coup au milieu et la paire 100% italienne formée par Marco Verratti et Tonali fait forcément saliver. Nous vous avons pourtant révélé le 16 mai dernier que l’international italien est destiné à rejoindre l’Inter, ce qui a considérablement freiné les espoirs du PSG, qui travaille ces derniers jours sur d’autres dossiers.

Le PSG déjà mal embarqué pour Tonali...

Les choses commençaient à sentir le roussi déjà avec la sortie de Massimo Cellino. Le président de Brescia a en effet parlé de l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain et surtout du président Nasser Al-Khelaïfi. « Nasser l'aime à Paris, il m'a écrit encore aujourd'hui, mais Sandro ne veut pas aller en France » a déclaré Cellino, dans les colonnes du Corriere dello Sport . « L'Inter et la Juve sont les destinations qu'il préfère. De Laurentiis m'a offert 40M€, la Fiorentina est aussi prête à faire un effort, mais son avenir est scellé ». La Juventus semblait d'ailleurs jusque-là être le principal adversaire du Paris Saint-Germain, travaillant sur le dossier Tonali depuis plusieurs saisons déjà. Mais, comme nous vous l’avons expliqué, la situation a finalement basculé en faveur de l’Inter.

L’Inter rafle la mise dans le sprint final