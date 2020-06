Foot - Mercato - PSG

Mercato : L'échange Neymar-Dembélé, un deal gagnant-gagnant pour le PSG et le Barça ?

Publié le 5 juin 2020 à 18h30 par T.M.

Pour espérer faire revenir Neymar, le FC Barcelone compterait notamment sur Ousmane Dembélé afin de l’inclure dans une opération avec le PSG. Un deal XXL qui pourrait bien convenir à tout le monde. Explications.

Après l’échec rencontré l’été passé face à l’intransigeance de Leonardo pour Neymar, le FC Barcelone n’avait pas perdu espoir de faire revenir le Brésilien en Catalogne. Ainsi, du côté de Josep Maria Bartomeu, il était déjà prévu de revenir à la charge auprès du PSG cet été, souhaitant frapper un gros coup pour sa dernière année en tant que président du Barça. Un rêve qui a toutefois été mis à la mal par la crise engendrée par le coronavirus. L’arrêt de la saison a occasionné de grosses pertes financières et ce manque à gagner à obliger les Blaugrana à revoir leurs plans pour cet été. Ainsi, la priorité a été donnée à Lautaro Martinez afin de régler au plus vite la question de la succession de Luis Suarez. Pour ce qui est de Neymar, le dossier passerait désormais au second plan. Pour le FC Barcelone, il serait impossible de régler l’arrivée du buteur de l’Inter Milan et celle du joueur du PSG. Néanmoins, au sein de la direction culé, il restait encore un espoir de rapatrier l’ami de Lionel Messi. Le plan était de proposer un échange au club de la capitale impliquant notamment Ousmane Dembélé, que Thomas Tuchel connait d’ailleurs très bien pour l’avoir eu sous ses ordres au Borussia Dortmund.

« Une bonne opération pour les deux clubs »

Ousmane Dembélé contre Neymar ? Alors que le FC Barcelone devrait obligatoirement ajouter de l’argent dans cette opération, Rivaldo estime que cela serait une très bonne idée, à la fois pour le PSG et pour le club catalan. « Je pense que les rumeurs d’un intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé sont une grande opportunité pour le Barça pour enfin acter le retour de Neymar. Cela serait une bonne opération pour les deux clubs », a fait savoir l’ancienne gloire du Camp Nou pour Betfair . Un départ vers le PSG qui pourrait également le plus grand bien à Ousmane Dembélé. En effet, pour Rivaldo, ce retour en Ligue 1 pourrait permettre au Français de relancer sa carrière, minée ces derniers mois par les blessures et les polémiques au Barça : « Cela serait aussi un bon changement pour Dembélé, qui a perdu sa place dans l’effectif du Barça. A Paris, il aurait l’opportunité de retrouver son meilleur niveau. Retrouver son pays l’aiderait à se consolider. Mais d’abord, il faut voir s’il y a un accord entre les deux clubs ».

Un deal déjà à oublier ?