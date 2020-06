Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale à prévoir pour Houssem Aouar ?

Publié le 5 juin 2020 à 15h45 par T.M.

Cet été, l’heure du départ pourrait bien sonner pour Houssem Aouar. Et en coulisses, la bataille ferait rage pour le milieu de terrain de l’OL.

Ces derniers mois, Houssem Aouar a fait forte impression en Ligue des Champions avec l’OL. Que ce soit face à Manchester City ou plus récemment contre la Juventus, le joueur de 21 ans a montré qu’il pouvait évoluer à l’échelon supérieur. Et cela n’aurait pas échappé à certains. Cet été, le joueur formé sur les bords du Rhône pourrait faire ses valises, d’ailleurs, Jean-Michel Aulas ne devrait pas le retenir. Reste à connaitre sa destination. Le 10 Sport vous avait notamment révélé un intérêt du PSG, plus particulièrement de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, pour le club de la capitale, la bataille s’annonce plus que rude pour espérer récupérer Aouar.

Aouar courtisé par les plus grands