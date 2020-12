Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Tuchel… Daniel Riolo s’enflamme pour le «cadeau de Noël» de Leonardo !

Publié le 24 décembre 2020 à 14h45 par B.C.

Comme annoncé par le10sport.com, Mauricio Pochettino va remplacer Thomas Tuchel à la tête du PSG. Une nomination qui n’est pas encore officielle, mais qui séduit déjà Daniel Riolo.

Alors que ses rapports avec sa direction étaient compliqués, Thomas Tuchel n’ira pas au bout de son bail avec le PSG. Comme vous l’a confirmé le10sport.com ce jeudi, l’Allemand quitte le club de la capitale et va voir Mauricio Pochettino lui succéder. Selon nos informations, l’Argentin s’est mis d’accord avec le PSG pour un contrat de deux ans et demi. L’ancien coach de Tottenham retrouve donc l’écurie parisienne après un premier passage en tant que joueur entre 2001 et 2003. Un choix qui séduit Daniel Riolo, journaliste à RMC .

« C’est un beau cadeau de Noël que Leonardo vient de faire aux supporters du club… »