Mercato - PSG : Leonardo accélère pour Paul Pogba !

Publié le 12 juillet 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le PSG est cité avec insistance sur les traces de Paul Pogba, Leonardo commencerait à se rapprocher grandement d’un accord avec l’international français.

Le renforcement du milieu de terrain n’est pas toujours pas un chantier terminé au Paris Saint-Germain. En effet, après avoir enrôlé Georginio Wijnaldum, le club de la capitale ambitionne désormais de recruter un nouvel homme dans ce secteur et aurait fait de Paul Pogba sa cible numéro 1 dans cette optique. À un an de la fin de son contrat, le joueur de 28 ans pourrait effectivement quitter Manchester United cet été et le PSG n’aurait pas la moindre intention de passer à côté de cette opportunité.

Paul Pogba veut venir au PSG !