Mercato - PSG : Le clin d’œil de cette grande star à Nasser Al-Khelaïfi…

Publié le 11 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que son nom revient avec insistance pour renforcer le PSG cet été, Paul Pogba n’a exclu aucune option pour son avenir. Et il a évoqué Nasser Al-Khelaïfi…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba devrait être l’une des grandes attractions de ce mercato estival. Son agent Mino Raiola annonçait l’hiver dernier que le milieu de terrain français quitterait Manchester United cet été, et le PSG est notamment annoncé sur les rangs pour Pogba, au même titre que la Juventus. Interrogé en conférence de presse jeudi, l’international français a évoqué la possibilité d’un transfert au PSG.

« Je n’ai pas le numéro de Nasser »