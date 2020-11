Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas va devoir se battre avec l’Angleterre !

Publié le 17 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours autant intéressé par le profil de Boulaye Dia, l’OM devra lutter avec deux clubs anglais pour le buteur sénégalais du Stade de Reims. André Villas-Boas est prévenu.

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, l’OM a toujours des vues sur Boulaye Dia après avoir déjà ciblé le buteur sénégalais du Stade de Reims lors du dernier mercato estival. D’ailleurs, le président rémois Jean-Pierre Caillot a laissé la porte ouverte dans ce dossier : « Partira-t-il à la trêve hivernale ? Je n’en sais rien. S’il reste, j’en serais ravi, s’il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m’y opposer, car j’ai donné ma parole », a confié Caillot. Mais si André Villas-Boas souhaite vraiment attirer Dia à l’OM, il va devoir batailler…

Newcastle et Brighton sur les rangs ?

The Chronicle a annoncé lundi que Newcastle et Brighton auraient également des vues sur Boulaye Dia et pourraient également envisager de passer à l’action pour l’attaquant du Stade de Reims cet hiver. L’OM devrait donc avoir du fil à retordre dans ce dossier…