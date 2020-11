Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo en approche ? La réponse !

Publié le 17 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG en vue du prochain mercato estival, Cristiano Ronaldo ne serait pas forcément une piste plausible pour Leonardo à en croire un agent de joueurs.

Récemment interrogé au micro de PSG TV , Leonardo avait préféré botter en touche au moment de répondre aux rumeurs sur une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG : « Tout ce qui sort autour de noms comme ça... Mais dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments... C'est normal qu'il y ait des choses extras comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de folie », indiquait le directeur sportif parisien. Pourtant, la presse italienne ne cesse de spéculer sur un transfert de CR7 vers le PSG qui serait réalisable l’été prochain. Mais qu’en est-il vraiment ?

« Ce transfert me surprendrait beaucoup »